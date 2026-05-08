LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、新曲「CELEBRATION」で多様なグローバルコラボレーションを展開し、世界中で話題を呼んでいる。5月7日、Googleが、5月の「アジア系・ハワイ先住民・太平洋諸島系米国人（AANHPI）文化遺産月間」に合わせて、新たに「Google Doodle」を公開した。その画像をクリックすると、LE SSERAFIM 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のリードシングル「CELEBRATION」に合わせて、世界中の人々が踊るアニメー