今年誕生から30周年を迎え、昨今の平成レトロブームで盛り上がりを増す「たまごっち」とピルクル 400がコラボレーション、たまごっちがパッケージに登場し、人気商品が当たる企画も開催される。＞＞＞パッケージやぬいピンをチェック！（写真31点）「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こした。その人気は日本だけに留まらず、世界各地で愛され、20