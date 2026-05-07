【たまごっち】ピルクル400のパッケージに登場！ 新種も発見！
今年誕生から30周年を迎え、昨今の平成レトロブームで盛り上がりを増す「たまごっち」とピルクル 400がコラボレーション、たまごっちがパッケージに登場し、人気商品が当たる企画も開催される。
＞＞＞パッケージやぬいピンをチェック！（写真31点）
「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こした。その人気は日本だけに留まらず、世界各地で愛され、2025年7月には全世界累計出荷数が1億個を突破している。
たまごっちは今年2026年で30周年。近年、SNSを中心に大きな話題となっている「平成レトロ」「平成女児」ブームの影響もあり、20〜30代を中心にたまごっち本体や関連グッズの流行が再燃し、さらに親子二世代でも一緒に楽しむ姿が見られている。
このたび、そんな盛り上がりを増す「たまごっち」と、「ピルクル 400」の初コラボキャンペーンが実現。子どものころに遊んでいた懐かしいたまごっち。そしていま新しくたまごっちを楽しんでいる子ども・親子。たまごっちファンはもちろん、親子二世代でも、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が入ったピルクル 400シリーズをたまごっちを毎日お世話するように、日々の習慣に取り入れていただきたいという想いでコラボが実現したという。
そして、対象商品を購入し応募すると、人気たまごっちのグッズが抽選で合計505名に当たる。対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリート BOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505名に当たる。
また応募者には全員、オリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。
コラボパッケージは全16種類。特定保健用食品の「ピルクル 400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50%オフ65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca＆V 65ml×10」が対象。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちが全16種類のパッケージに登場する。
（C）BANDAI
＞＞＞パッケージやぬいピンをチェック！（写真31点）
「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こした。その人気は日本だけに留まらず、世界各地で愛され、2025年7月には全世界累計出荷数が1億個を突破している。
このたび、そんな盛り上がりを増す「たまごっち」と、「ピルクル 400」の初コラボキャンペーンが実現。子どものころに遊んでいた懐かしいたまごっち。そしていま新しくたまごっちを楽しんでいる子ども・親子。たまごっちファンはもちろん、親子二世代でも、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が入ったピルクル 400シリーズをたまごっちを毎日お世話するように、日々の習慣に取り入れていただきたいという想いでコラボが実現したという。
そして、対象商品を購入し応募すると、人気たまごっちのグッズが抽選で合計505名に当たる。対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリート BOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505名に当たる。
また応募者には全員、オリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。
コラボパッケージは全16種類。特定保健用食品の「ピルクル 400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50%オフ65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca＆V 65ml×10」が対象。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちが全16種類のパッケージに登場する。
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