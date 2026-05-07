犬が人間に腰を振る心理5つ マウンティングは、すべてが性的な意味や支配欲から出ているわけではありません。犬にとっては、その場の興奮や気持ちの行き場のなさが行動として出ていることも多いものです。まずは、よくある理由を順番に見ていきましょう。 1.興奮して気持ちの行き場がない うれしさやテンションが高まりすぎると、そのエネルギーをうまく処理できず、マウンティングとして表れることがあります。