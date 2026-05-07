1.5リッターエンジン搭載の衝撃軽自動車でありながら、ドライバーに特別な体験を提供してきた一台が、ついに節目を迎えることになりました。ダイハツが2025年9月に発表した内容によれば、長年親しまれてきたオープンスポーツモデル「コペン」は、2026年8月をもって現行型の生産を終了する予定です。このニュースは驚きとともに、多くの愛好家の間で話題となりました。【画像】超いいじゃん！ これが“1.5リッターエンジン”の