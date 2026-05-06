聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第35弾は「リトリート」だ。――◆――◆――ボールを失った際に、自陣へ素早く撤退しながら守備組織を整える戦術的なアクションを指す。英語の「retreat（後退・撤退）」が語源で、日本では「撤退守備」や「守備ブロックを下げる」などの表現に近い意味で使われることが多い。リトリートは単純に“引いて守る”ことではない。