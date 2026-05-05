ゴールデンウィークを広島で過ごした人たちのUターンラッシュを迎え、広島駅にも多くの人の姿が見られました。JR広島駅の新幹線ホームにはゴールデンウィークの思い出を抱え、別れを惜しむ家族連れの姿がありました。■静岡から帰省「妻の実家でゆっくり過ごした」■静岡からの家族を見送り「大きくなっていて下の子はしっかり歩いてしゃべってびっくりする。バーベキューしたり