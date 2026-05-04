4月にAVデビューを果たし話題沸騰中の博多彩葉が、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！ 博多彩葉 ©小塚毅之／集英社 【プロフィール】博多彩葉（はかた・いろは）2006年1月8日生まれ福岡県出身身長158cmB95 W56 H88趣味＝読書、アニメ鑑賞特技＝人見知りせず話せる好きな食べ物＝うどん昨年12月に、いろは名義でグラビアデビュー。その際