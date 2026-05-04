【博多彩葉】SNSで話題の「1000万超え美女」が『週プレ』降臨！デジタル写真集2冊同時解禁
4月にAVデビューを果たし話題沸騰中の博多彩葉が、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！
【プロフィール】
博多彩葉（はかた・いろは）
2006年1月8日生まれ 福岡県出身
身長158cm B95 W56 H88
趣味＝読書、アニメ鑑賞
特技＝人見知りせず話せる
好きな食べ物＝うどん
昨年12月に、いろは名義でグラビアデビュー。その際にXで告知したポストが1000万に迫るインプレッションを記録して話題に。4月10日にエスワンからAVデビュー。最新作『新時代グラドル絶頂解禁 震えが止まらない初絶頂でイクッ！未体験3本番』（エスワン）が5月12日（火）リリース予定。今後の活動については本人SNSをチェック！
公式X【@iroha_0108_】公式Instagram【@iroha0108_】
今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】博多彩葉写真集「肌色の純情 nude」／【デジタル限定】博多彩葉写真集「純白。nude」は、ともに価格／1980円（税込）にて、主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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