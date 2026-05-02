世界三大料理の1つとも数えられ、世界中の人々を魅了し続けているグルメと言えばタイ料理。パクチーの爽やかな香り、ナンプラーの深いコク、ココナッツミルクのまろやかさ、ライムの酸味、そして唐辛子のキリッとした辛味……これらが織りなす「甘・辛・酸・塩」の絶妙なハーモニーこそが、タイ料理が世界中で愛され続けている所以だろう。そんなタイ料理の本場であるタイの首都・バンコクには、ローカルに愛される屋台から贅を尽