news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「スキー場死亡事故安全装置“無効化”第三者委員会が報告書」についてお伝えします。◇去年12月、北海道小樽市のスキー場で起きた死亡事故。当時5歳の男の子がベルトコンベヤー式のエスカレーターで転倒。死因は窒息死で、右腕や衣服が巻き込まれ、首を圧迫したとみられています。設備担当の従業員（去年12月）「乗ってきた客がここで何らかの理由で引っかかった場合に