湖池屋が世界的な人気を誇る怪獣「ゴジラ」とコラボレーションし、「カラムーチョ」ブランド各商品をゴジラデザインの特別パッケージで展開する。特別パッケージ商品は、2026年5月18日（月）より、全国・全チャネルにて期間限定で発売される。＞＞＞限定パッケージをチェック！（写真6点）1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴ