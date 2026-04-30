浪人を経験したことがある人だけでなく、「模擬試験を受ける」「大学入試についての情報を得る」などで、お世話になった人も少なくない「予備校」。しかし、その成り立ちや性格について詳しく知る人は、実は少ないのではないでしょうか。予備校について調べていくとたいそう奥が深いものがあり、「ならば徹底的に探って、予備校のおもしろさと可能性を多くの方に伝えよう」（本書より）との目的のもとに記されたのが、小林哲夫さ