歌手でタレントの渡辺美奈代が27日までにオフィシャルブログを立て続けに更新。キッチンを綺麗に磨き上げ“リセット”する渡辺の後ろ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、