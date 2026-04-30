“俺”と生田斗真さん演じる同期の、新しい一コマは...... 2026年1月、RENOSY（リノシー）は豪華俳優陣を迎え、TVCM「みんなはじめてる」篇、「ある日の同期と俺」篇、「ある日の上司と俺」篇、「ある日の後輩と俺」篇を全国で放映しました。 今回新たにリリースするのは、生田斗真さんが出演する新CM「始めやすかったよ」篇！ 舞台は、ストーリーの主人公である“俺”と生田斗真