“俺”と生田斗真さん演じる同期の、新しい一コマは......

2026年1月、RENOSY（リノシー）は豪華俳優陣を迎え、TVCM「みんなはじめてる」篇、「ある日の同期と俺」篇、「ある日の上司と俺」篇、「ある日の後輩と俺」篇を全国で放映しました。

今回新たにリリースするのは、生田斗真さんが出演する新CM「始めやすかったよ」篇！

舞台は、ストーリーの主人公である“俺”と生田斗真さん演じる同期の、とある一日のランチ中。なぜRENOSYを始めたのか、“俺”が理由を尋ねると「はじめはNISAから。だんだんと『株以外も』ってなった時に」と、同期はAI不動産投資を始めた経緯を伝えます。周囲がいつのまにかRENOSY（リノシー）を始めていることに気づく“俺”と、「食わず嫌いだったかもな」と“始めやすさ”を軽快に表現する同期との掛け合いをぜひご覧ください。

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