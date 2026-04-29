こちらは、セロ・トロロ汎米天文台（チリ）のブランコ4m望遠鏡が観測した「ソンブレロ銀河」（Messier 104、M104）。おとめ座の方向、地球から約3000万光年先にあります。【▲ ブランコ4m望遠鏡のDECam（ダークエネルギーカメラ）で観測した「ソンブレロ銀河（M104）」（Credit: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA; Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIR