サンワサプライ株式会社は、マイナンバーカードをはじめとした各種ICカードをパソコンで読み取れる、接触型ICカードリーダライタ「ADR-MNICU4」を5月中旬に発売する。本製品は、パソコンのUSB Type-Cポートに直接接続できるモデルで、安定した通信でマイナンバーカードなどの読み取りが可能だ。自宅のパソコンから24時間いつでも確定申告やマイナポイントの申請などの公的個人認証サービスを利用した行政手続きをスムーズに行える