徳島市の遠藤市長は4月27日の定例会見で、障がい児デイサービスの運営会社が3億円を超える不正給付を受け、市が国や県への返済義務を負うことについて、負担軽減を求めていく考えを明らかにしました。障がい児デイサービス施設を運営会していた「豊結会」は、2025年までに3億3000万円以上を不正受給していて、その大半は徳島市から支給されました。市は豊結会に返還を求めていますが、返ってこなかった場合、国と県の