サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下に簡単に後付けでき、A4書類や小物をすっきり収納できる「デスク下収納ボックス 引き出し「100-KB025BK（Sサイズ）」「100-KB026BK（Mサイズ）」「100-KB027BK（Lサイズ）」を発売した。■木ネジで簡単取り付け！後付けで広がる、収納スペース既存のデスクに“もう一段”の収納をプラスできる画期的な引き出し。天板裏に木ネジで固定するだけのシンプ