トラックは国内貨物輸送の約9割（重量）を担うとされており、高速道路を毎日走っているいまだ続く石油危機によって、日本経済のあらゆる神経に異常が発生している。その中で"大動脈"と言える運送業は石油（軽油）こそ動力源であり、業界は石油不足の対策に必死だ。一部の運送会社はトラックドライバーに厳しい燃料節約を命じているようだが......。苦境の真っただ中、それでもがんばるドライバーたちに本音を聞いた！【写真】品薄