（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統が中国から圧力を受けたとしてアフリカ外遊を見合わせたことを巡り、木原稔官房長官は23日の記者会見で「台湾を巡る情勢について関心を持って注視している」との姿勢を示した。 これを受け、外交部（外務省）は同日夜、報道資料を出し、木原氏の発言に言及した上で、日本の与野党の国会議員も中国を非難したと指摘。林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）が日本側の発言に対し「心から