[4.22 J1百年構想リーグWEST第17節 G大阪 1-2 福岡 パナスタ]J1百年構想リーグWEST第17節が22日に行われ、10位アビスパ福岡は敵地で2位ガンバ大阪を2-1で破った。2試合ぶりの白星をつかみ、暫定で最下位から8位に浮上。G大阪は2戦ぶりの黒星を喫した。G大阪が5月16日のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝に進出したことに伴い、前倒しで開催された一戦。先にリードを奪ったのはG大阪だった。前半9分、MF食野亮太郎のスルー