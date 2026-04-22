僧侶になるには、どんな修行をすればいい？ 現在は僧侶の認定制度のもとで僧侶になる 一般の人にとって僧侶（そうりょ）と接する機会は、葬儀（そうぎ）や法事（ほうじ）などの儀式のときぐらいです。しかし僧侶は、例えば禅宗の寺院では、修行を基本に活動しています。もっぱら鍛錬（たんれん）に励む毎日を送っています。 また、上座部仏教が浸透している東南アジアでは、男性出家僧のみが居住する寺院が各地域に組織され