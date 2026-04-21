20日夕方に三陸沖を震源とする地震が発生し、岩手県の久慈港では、80センチの津波を観測しました。気象庁は大規模地震発生可能性が平常時と比べて高まっているとして、現在、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。千島海溝・日本海溝沿いのエリアでは、最大クラスの津波を伴う大規模地震が、近い将来発生する可能性が高いと想定されています。過去の事例からみても今回のような大きな地震が起こったあとという