球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第2打席で右前打を放った。連続試合出塁を「52」に伸ばし、ベーブ・ルースの記録を抜き去った。また、2018年に秋信守（レンジャーズ）が記録したアジア選手記録に並んだ。3回先頭で迎えた第2打席、大