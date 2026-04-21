球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第2打席で右前打を放った。連続試合出塁を「52」に伸ばし、ベーブ・ルースの記録を抜き去った。また、2018年に秋信守（レンジャーズ）が記録したアジア選手記録に並んだ。

3回先頭で迎えた第2打席、大谷は左腕キンタナの5球目チェンジアップを捉えると右前に運んだ。4試合連続安打を記録すると、後続がつながり3点目のホームを踏んだ。第1打席は投ゴロも、相手のミスで出塁。2番コールの打席で、今季初盗塁を決めた。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から連続試合出塁を継続。4月10日（同11日）のレンジャーズ戦で、2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜き日本人単独トップの44試合をマークした。19日（同20日）のロッキーズ戦で、2回に適時二塁打を放ち、1923年にベーブ・ルース（ヤンキース）が記録した51試合連続出塁に並んでいた。

1954年にデューク・スナイダーが記録したドジャース球団記録「58」にあと6試合に迫った。メジャー記録は1949年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）がマークした「84」となっている。（Full-Count編集部）