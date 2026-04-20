20日の県内は高気圧に覆われ、気温もぐんぐん上がって夏日となったところもありました。潟上市のブルーメッセあきたでは、例年より早くチューリップが見頃を迎えていて、訪れた人を楽しませています。年間を通じて様々な種類の花が楽しめる、潟上市のブルーメッセあきた。赤や白、黄色など13種類6万本のチューリップが植えられていて、いま、見頃を迎えています。今年は気温の高い日が続いたため、例年よ