ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』が、7月3日（金） に公開決定した。日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率 42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、円谷プロダクションは新たなウルトラマンシリーズ作品を世に送りつづけ、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。本作品は、『万引き家族』などで知られ