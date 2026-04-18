新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年に配信されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』、『MISS KING / ミス・キング』『死ぬほど愛して』、さらには2024年に配信されたABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』、2025年に配信されたABEMAオリジナルドキュメンタリー『追跡３年 棄てられた日本人』の５作品がそれぞれ国際メディアコンクール『ニューヨーク・フェスティバル 2026』の最優秀賞候補に選出された