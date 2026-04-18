ABEMAオリジナル作品５作がNYF 2026の最優秀賞候補に
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年に配信されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』、『MISS KING / ミス・キング』『死ぬほど愛して』、さらには2024年に配信されたABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』、2025年に配信されたABEMAオリジナルドキュメンタリー『追跡３年 棄てられた日本人』の５作品がそれぞれ国際メディアコンクール『ニューヨーク・フェスティバル 2026』の最優秀賞候補に選出されたことを発表した。
1957年に発足し今年で68回目の開催を迎える『ニューヨーク・フェスティバル』は、テレビ番組・映画・ラジオ・広告・インターネットなど、あらゆるジャンルの映像作品を審査・表彰する世界最大規模の国際的に権威のあるコンクール。
このたび、ABEMAオリジナルドラマの４作品が「ドラマ部門」の最優秀賞候補に選出。『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに５週連続で１位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場２位を記録し、第３話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月５日〜７日）」以降３日間連続上位を獲得するなど注目を集めた。
俳優・アーティストののんが主演を務めた“将棋”が題材の『MISS KING / ミス・キング』は、初回放送以来「ABEMA」のドラマランキング１位を独走。のんが自身のキャリア初の“ダークヒーロー”役で新境地を開いた熱演ぶりには海外のファンからも熱視線が注がれ、世界配信しているNetflixでも８つの国と地域で今日のシリーズTOP10入り（香港・日本・マレーシア・ナイジェリア・フィリピン・シンガポール・韓国・台湾／10月１日）」。
『死ぬほど愛して』は、８年ぶりに俳優復帰した成宮寛貴さんが狂おしいほどに魅惑的な殺人鬼・神城真人役で主演を務め、「ABEMA」での総視聴数は1500万回を記録しABEMAオリジナルドラマにおける過去最高を更新。成宮さんの怪演っぷりを筆頭に話題沸騰となったラブサスペンスドラマは同時配信したNetflixでも日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）１位を獲得（2025年３月31日〜４月６日週、４月７日〜４月13日週）した。
『透明なわたしたち』は、福原遥演じる主人公・週刊誌ゴシップライターの碧（あおい）が2024年渋谷で起こった身元不明の青年による凶悪事件の犯人が高校の同級生ではないかと気付き、高校時代を回想しながら真相を追いかけていく社会派群像サスペンス。小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈、林裕太ら若手俳優陣が脇を固めた本作には、視聴者から「今の時代を写す鏡のような内容」「今を生きるどこにも居場所のない若者達の現実を丁寧に描いていた」など多くの共感の声が寄せられた。なお、2025年11月に発表されたアジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門において、日本のメディアとして史上初の最優秀賞を受賞している。
さらに「ドキュメンタリー・History ＆ Society（歴史と社会）部門」の最優秀賞候補に選出された、ABEMA NEWSチャンネルのABEMAオリジナルドキュメンタリー『追跡３年 棄てられた日本人』は、ABEMA NEWSが３年に渡り独自取材を続けてきた戦後80年特別企画。移住先のフィリピンで太平洋戦争に巻き込まれ、戦後、国籍のないまま生きることになった日本人移民の子どもたち。しかし日本国籍を回復するためには、日本人の父親との親子関係の証明が必要など日本の司法の壁が立ちはだかる。ABEMA NEWSの３年に渡る調査で、父親に関する新たな証拠や日本の親族が次々と発見され、ついに石破総理(当時)もこの問題への支援を表明。「死ぬ前に日本人と認めてほしい」彼らの願いはかなうのか。国をも動かしたドキュメンタリー作品。
『ニューヨーク・フェスティバル 2026』の最優秀賞は５月21日（木）にオンラインで開催される授賞式で発表予定。なお、これら５作品は、それぞれ現在も「ABEMA」にて見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
このたび、ABEMAオリジナルドラマの４作品が「ドラマ部門」の最優秀賞候補に選出。『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに５週連続で１位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場２位を記録し、第３話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月５日〜７日）」以降３日間連続上位を獲得するなど注目を集めた。
俳優・アーティストののんが主演を務めた“将棋”が題材の『MISS KING / ミス・キング』は、初回放送以来「ABEMA」のドラマランキング１位を独走。のんが自身のキャリア初の“ダークヒーロー”役で新境地を開いた熱演ぶりには海外のファンからも熱視線が注がれ、世界配信しているNetflixでも８つの国と地域で今日のシリーズTOP10入り（香港・日本・マレーシア・ナイジェリア・フィリピン・シンガポール・韓国・台湾／10月１日）」。
『死ぬほど愛して』は、８年ぶりに俳優復帰した成宮寛貴さんが狂おしいほどに魅惑的な殺人鬼・神城真人役で主演を務め、「ABEMA」での総視聴数は1500万回を記録しABEMAオリジナルドラマにおける過去最高を更新。成宮さんの怪演っぷりを筆頭に話題沸騰となったラブサスペンスドラマは同時配信したNetflixでも日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）１位を獲得（2025年３月31日〜４月６日週、４月７日〜４月13日週）した。
『透明なわたしたち』は、福原遥演じる主人公・週刊誌ゴシップライターの碧（あおい）が2024年渋谷で起こった身元不明の青年による凶悪事件の犯人が高校の同級生ではないかと気付き、高校時代を回想しながら真相を追いかけていく社会派群像サスペンス。小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈、林裕太ら若手俳優陣が脇を固めた本作には、視聴者から「今の時代を写す鏡のような内容」「今を生きるどこにも居場所のない若者達の現実を丁寧に描いていた」など多くの共感の声が寄せられた。なお、2025年11月に発表されたアジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門において、日本のメディアとして史上初の最優秀賞を受賞している。
さらに「ドキュメンタリー・History ＆ Society（歴史と社会）部門」の最優秀賞候補に選出された、ABEMA NEWSチャンネルのABEMAオリジナルドキュメンタリー『追跡３年 棄てられた日本人』は、ABEMA NEWSが３年に渡り独自取材を続けてきた戦後80年特別企画。移住先のフィリピンで太平洋戦争に巻き込まれ、戦後、国籍のないまま生きることになった日本人移民の子どもたち。しかし日本国籍を回復するためには、日本人の父親との親子関係の証明が必要など日本の司法の壁が立ちはだかる。ABEMA NEWSの３年に渡る調査で、父親に関する新たな証拠や日本の親族が次々と発見され、ついに石破総理(当時)もこの問題への支援を表明。「死ぬ前に日本人と認めてほしい」彼らの願いはかなうのか。国をも動かしたドキュメンタリー作品。
『ニューヨーク・フェスティバル 2026』の最優秀賞は５月21日（木）にオンラインで開催される授賞式で発表予定。なお、これら５作品は、それぞれ現在も「ABEMA」にて見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.