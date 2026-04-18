Photo: 山田洋路 この記事は2026年3月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外旅行の空港で、チェックインカウンターのスタッフに何かを伝えたいのに言葉が出てこない。レストランで「これは何ですか？」の一言が言えず、結局写真を指さすだけの注文になってしまう。そんなもどかしさを何度も経験してきた私が、こん