サッカー特別リーグを首位で折り返した徳島ヴォルティスは、4月18日にホームでツエーゲン金沢と対戦します。快進撃の舞台裏は？決戦を前に練習に励む選手たちの様子を取材しました。 リーグ前半の9試合を7勝2敗で折り返した、Jリーグ特別リーグ・ウエストAグループのヴォルティス。先日の後半戦、初戦も白星発進で勝ち点を「24」に伸ばし、がっちり首位をキープし