６月のワールドカップ開幕まで残り２か月を切った。最大の関心は「本大会のメンバーが誰になるか」だろう。ここでは前回大会と同じ26人枠と仮定し、元Jリーガーの鄭大世氏が３-４-２-１システムに当てはめて登録選手を予想してみた。 「何時間かかりますかね（笑）」──そう言いながら、３バックに６名をチョイス。渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤック