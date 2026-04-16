今永がフィリーズ戦で今季初白星【MLB】カブス 11ー2 フィリーズ（日本時間16日・フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手が15日（日本時間16日）、敵地で行われたフィリーズ戦に先発登板。6回3安打11奪三振の好投をみせ、今季4度目の先発マウンドで待望の初勝利をあげた。チームは11-2で大勝し2連勝を飾った。今永は初回、1番のターナーに先頭打者弾を打たれ先制を許したが、2回以降は三振の山を築きスコアボードにゼロを並べ