メッツのリンドーアが試合後にコメント【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）メッツのフランシスコ・リンドーア内野手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたドジャース戦に「1番・遊撃」で先発出場。初回の第1打席で、山本由伸投手から先頭打者弾を放った。18試合目に飛び出した今季1号について、試合後リンドーアは山本の投球を称賛しつつ、右腕が正確無比なコントロールを誇るがゆえの投球内容だった