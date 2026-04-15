スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。今回お話を伺ったのは、コミュニケーションアプリとして国内最大シェアを誇るLINE株式会社から、「おにぎり」の世界へ飛び込んだ川原田美雪さんです。川原田さんはLINEを退職後、おにぎり専門店を運営する企業の代表に就任し、都内で５店舗展開。2025年には、おにぎりで世界進出を目指すRice Pla