楽天は辰己の適時打などで接戦制すパーソル パ・リーグ公式戦が14日、3試合行われ、日本ハムはロッテに5-1で勝利し連敗を止めた。楽天はソフトバンクに3-2で競り勝ち、オリックスは西武を5-1で下した。オリックスは打線が序盤に主導権を握った。3回に連打で好機をつくると、失策と西川龍馬外野手の2点適時打で一挙4得点。直後に1点を返されたが、廣岡大志内野手の犠飛で再び突き放した。先発の曽谷龍平投手は5回1失点と試合を