楽天は辰己の適時打などで接戦制す

パーソル パ・リーグ公式戦が14日、3試合行われ、日本ハムはロッテに5-1で勝利し連敗を止めた。楽天はソフトバンクに3-2で競り勝ち、オリックスは西武を5-1で下した。

オリックスは打線が序盤に主導権を握った。3回に連打で好機をつくると、失策と西川龍馬外野手の2点適時打で一挙4得点。直後に1点を返されたが、廣岡大志内野手の犠飛で再び突き放した。先発の曽谷龍平投手は5回1失点と試合をつくり、救援陣も無失点でつないだ。

西武は守備の乱れが響いた。3失策が失点に絡み、先発の隅田知一郎投手は5回5失点。打線は10安打を放ちながらも要所であと1本が出ず、1得点にとどまった。

楽天は中盤の逆転劇で試合をものにした。1点を追う5回、辰己涼介外野手の適時二塁打と渡邊佳明内野手の適時内野安打で試合をひっくり返した。先発の荘司康誠投手は5回4安打2失点と粘り、今季3勝目を手にした。

ソフトバンクは先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手が粘投も報われなかった。4回2/3を投げ5安打3失点（自責点2）と試合はつくったが、打線が終盤の好機を生かせず1点差で敗れた。

日本ハムは先発の達孝太投手が力投を見せた。8回5安打7奪三振1失点と安定した投球で今季初勝利。打線は初回に郡司裕也捕手の適時打で先制し、同点の4回には水野達稀内野手の2点適時二塁打で勝ち越し。6回には田宮裕涼捕手のソロで加点した。

ロッテは先発のアンドレ・ジャクソン投手が7回6安打4失点と試合はつくったが、打線が1得点にとどまり援護できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）