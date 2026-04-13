黒ミャクミャクの新商品！「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が登場
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を発売する。
■大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が新登場！
＜商品概要＞
発売日：2026年4月中旬予定
商 品：黒ミャクミャク ぬいぐるみ付チョコクランチ（\4,180 税込）
内容量：チョコクランチ６個入り+黒ミャクミャクぬいぐるみ1個入り
企 画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
ライセンス表記：©Expo 2025
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など
※販売場所によって導入時期が異なる。
■株式会社ヘソプロダクション
■大阪・関西万博 公式サイト
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企 画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
ライセンス表記：©Expo 2025
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など
※販売場所によって導入時期が異なる。
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