四国放送の「けんみんボックス」には、視聴者の方から続々と桜のたよりが寄せられています。2026年も、県内各地で咲き誇ったあでやかな桜の風景、お楽しみください。 ◆とくしま植物園（4月7日）佐々木信也さん撮影 ◆美波町奥河内・JR山河内駅（4月2日）橋本茂幸さん撮影 ◆美馬市のデ・レイケ公園（4月3日・8日）藤岡弘也さん撮影 ◆美馬市（4月6日）橋本茂幸さん撮影 ◆鳴門市・光輪寺