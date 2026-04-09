四国放送の「けんみんボックス」には、視聴者の方から続々と桜のたよりが寄せられています。



2026年も、県内各地で咲き誇ったあでやかな桜の風景、お楽しみください。

◆とくしま植物園（4月7日） 佐々木信也さん撮影

◆美波町奥河内・JR山河内駅（4月2日） 橋本茂幸さん撮影

◆美馬市のデ・レイケ公園（4月3日・8日） 藤岡弘也さん撮影

◆美馬市（4月6日）橋本茂幸さん撮影

◆鳴門市・光輪寺（4月8日）

◆三好市東祖谷・久保地区（4月3日） 小椋義勝さん撮影