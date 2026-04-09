ニューストップ > 国内ニュース > 今、咲き誇る 「けんみんボックス」に桜の便り続々【徳島】 今、咲き誇る 「けんみんボックス」に桜の便り続々【徳島】 今、咲き誇る 「けんみんボックス」に桜の便り続々【徳島】 2026年4月9日 18時0分 四国放送NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全24枚) 四国放送の「けんみんボックス」には、視聴者の方から続々と桜のたよりが寄せられています。2026年も、県内各地で咲き誇ったあでやかな桜の風景、お楽しみください。 ◆とくしま植物園（4月7日） 佐々木信也さん撮影 ◆美波町奥河内・JR山河内駅（4月2日） 橋本茂幸さん撮影 ◆美馬市のデ・レイケ公園（4月3日・8日） 藤岡弘也さん撮影 ◆美馬市（4月6日）橋本茂幸さん撮影 ◆鳴門市・光輪寺（4月8日） ◆三好市東祖谷・久保地区（4月3日） 小椋義勝さん撮影 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画】9日は夜には雨 一日の寒暖差に注意 佐々木予報士の天気予報（8日：19:00）【徳島】 ソメイヨシノ満開を発表 徳島地方気象台【徳島】 【動画】夜桜中継！4日は雨風強まる 佐々木予報士の天気予報（3日：19:00）【徳島】