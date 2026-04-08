新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念し４月11日（土）午後３時から特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組の目玉企画として「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』放送する。このたび「ABEMA格闘」公式YouTubeチャンネルにて、本企画の挑戦者を選考するオーディションの模様を公開した。『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」