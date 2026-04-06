NTTドコモのモバイル社会研究所は、全国の15歳～69歳を対象に生成AI利用状況の調査を2026年2月に実施し、その結果を発表した。 生成AIの利用率は2025年2月調査との比較では27%だったが、今回の調査では51%と2倍近くになり過半数に達した。プライベートでの利用率は全年代で46%となり、仕事・学業での利用率は38%だった。 生成AI利用率の前年比較（単一回答） 調査では、仕事・学業での生成AI利用率は、