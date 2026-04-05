夫の転勤による6回の引っ越しを経て「もたないシンプルライフ」にシフト。その快適さをインスタグラムで発信している、アンティーク器店「aru」店主のかなさん（40代）。ここでは、ライフスタイルが変化しても10年近く使い続けている生活用品4つを紹介します。暮らし上手の「もの選びの基準」をぜひ参考に。1：ライフスタイルが変わってもなじむチェスト服の収納用としてプラスチック製の天板つき収納チェストを購入したのは、結婚