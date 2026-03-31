株式会社物語コーポレーションが全国238店舗展開する『丸源ラーメン』は、2026年4月1日(水)より、お得なクーポンがもらえる「丸源ラーメンパスポートくじ」を開催する。■「丸源ラーメンパスポートくじ」について期間中に店内で飲食した人を対象に、来店1回につき「丸源ラーメンパスポートくじ」を一人1枚配布。くじはハズレなしで1等〜4等まであり、当選したクーポンは、有効期間中何度も使用できる。＜詳細情報＞くじ配布期間：2