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株式会社物語コーポレーションが全国238店舗展開する『丸源ラーメン』は、2026年4月1日(水)より、お得なクーポンがもらえる「丸源ラーメンパスポートくじ」を開催する。
■「丸源ラーメンパスポートくじ」について
期間中に店内で飲食した人を対象に、来店1回につき「丸源ラーメンパスポートくじ」を一人1枚配布。くじはハズレなしで1等〜4等まであり、当選したクーポンは、有効期間中何度も使用できる。
＜詳細情報＞
くじ配布期間：2026年4月1日(水)〜2026年4月30日(木) ※各店舗のくじがなくなり次第終了
パスポートくじ内容：
【1等】お食事代半額パス※「【1等】お食事代半額パス」の割引上限は2,000円まで
【2等】餃子半額パス
【3等】ソフトクリーム無料パス
【4等】ラーメン50円引パス
クーポン有効期限：2026年5月1日(金)〜2026年6月30日(火)
詳細はこちら：https://www.syodai-marugen.jp/lp/passport2604/
※1会計につき1枚、1日1回のみ利用できる
※各クーポンにより使用条件は異なる。券面記載の注意事項を確認のこと
※テイクアウト、各種デリバリーは対象外
※店舗により「丸源ラーメンパスポートくじ」のお取り扱いがない場合がある
■丸源ラーメンパスポートくじ
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■「丸源ラーメンパスポートくじ」について
期間中に店内で飲食した人を対象に、来店1回につき「丸源ラーメンパスポートくじ」を一人1枚配布。くじはハズレなしで1等〜4等まであり、当選したクーポンは、有効期間中何度も使用できる。
くじ配布期間：2026年4月1日(水)〜2026年4月30日(木) ※各店舗のくじがなくなり次第終了
パスポートくじ内容：
【1等】お食事代半額パス※「【1等】お食事代半額パス」の割引上限は2,000円まで
【2等】餃子半額パス
【3等】ソフトクリーム無料パス
【4等】ラーメン50円引パス
クーポン有効期限：2026年5月1日(金)〜2026年6月30日(火)
詳細はこちら：https://www.syodai-marugen.jp/lp/passport2604/
※1会計につき1枚、1日1回のみ利用できる
※各クーポンにより使用条件は異なる。券面記載の注意事項を確認のこと
※テイクアウト、各種デリバリーは対象外
※店舗により「丸源ラーメンパスポートくじ」のお取り扱いがない場合がある
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