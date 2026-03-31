Photo: Chisato Kuroda 機内はヘッドホンに限る。（イヤホン失くすので）Appleの新型ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」が4月より発売されます。昨年からAirPods Maxを愛用している筆者。新幹線で行ける距離でもあえて飛行機を選ぶほどの飛行機ラバーで、プライベートや仕事で乗る機会も多く、そのノイズキャンセリング性能にほんっとうに助けられているんです。今回の新作はどんな進化