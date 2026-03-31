ハムは清宮＆レイエスが1試合2度の2者連続アーチ■日本ハム ー ロッテ（31日・エスコンフィールド）どうにも止まらない。日本ハムは31日、エスコンフィールドでロッテと対戦した。清宮幸太郎内野手、フランミル・レイエス外野手がそれぞれ2本塁打。開幕4試合で12本塁打を放っており、パ5球団合計をしのぐ量産ぶりとなっている。清宮は2回の第2打席に3号3ランを放つと、続くレイエスが2者連続となる左越え1号ソロ。7回にも清宮