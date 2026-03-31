サンワサプライ株式会社が運営するサンワダイレクト Amazon店は、Amazonで3月31日(火)0:00から4月2日(木)23:59まで開催される「先行セール」及び、4月3日(金)0:00から4月6日(月)23:59まで開催される「Amazon 新生活セール Final」において1700商品が最大57%OFFになるタイムセールを開催する。セール期間：2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03E